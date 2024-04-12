Катаева (Пелевина) Афанасия Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКатаева (Пелевина) Афанасия Кузьминична

Катаева (Пелевина) Афанасия Кузьминична

Место рождения

Благие, Пермский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: Пелевин Кузьма Сергеевич

Мать: Пелевина Марина Васильевна

Благие, Пермский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
27.05.1892 ст.

Муж: Катаев Василий Георгиевич

Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
34. 27 мая 1892 г. в селе Ильинском поженились деревни Шапочек уволенный в запас армии ефрейтор Василий Георгиев Катаев, 28 лет, православный, первым браком, и деревни Благих крестьянская девица Афана... Показать все
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Катаева Мария Васильевна

Отец ребёнка: Катаев Василий Георгиевич

Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
11.09.1897 ст.

Сын: Катаев Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Катаев Василий Георгиевич

Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния
95. 11 сентября родился, 20 сентября 1897 г. крещён Михаил. Родители: Деревни Шапочек запаса армии рядовой Василий Георгиев Катаев и законная жена его Афанасия Космины; православные. Восприемники: с... Показать все
Рождение ребёнка
02.08.1900 ст.

Дочь: Катаева Мария Васильевна

Отец ребёнка: Катаев Василий Георгиевич

Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния
82. 2 августа родилась, 5 августа 1900 г. крещена Мария. Родители: Деревни Шапочек запасный ефрейтор Василий Георгиев Катаев и законная жена его Афанасия Космина; оба православные. Восприемники: Той... Показать все
Рождение ребёнка
24.10.1903 ст.

Сын: Катаев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Катаев Василий Георгиевич

Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния
94. 24 октября родился, 25 октября 1903 г. крещён Иоанн. Родители: Деревни Шапочек запасно-рядовой Василий Георгиев Катаев и законная его жена (Феодора Неофитова) Афанасия Космина, оба православные. ... Показать все
Рождение ребёнка
1905

Сын: Катаев Александр Васильевич

Отец ребёнка: Катаев Василий Георгиевич

Рождение ребёнка
15.02.1907 ст.

Сын: Катаев Фёдор Васильевич

Отец ребёнка: Катаев Василий Георгиевич

Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния
18. 15 февраля родился, 17 февраля 1907 г. крещён Феодор. Родители: Деревни Шапочек крестьянин Василий Георгиев Катаев и законная жена его Афанасия Космина; оба православные. Восприемники: Сын родив... Показать все
Рождение ребёнка
13.08.1908 ст.

Сын: Катаев Александр Васильевич

Отец ребёнка: Катаев Василий Георгиевич

Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния
85. 13 августа родился, 16 августа 1908 г. крещён Александр. Родители: Деревни Шапочек крестьянин Василий Георгиев Катаев и законая жена его Афанасия Космина; оба православные. Восприемники: сын род... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close