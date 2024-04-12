Катаева (Пелевина) Афанасия Кузьминична
Место рождения
Дата рожденияОколо 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1873
Бракосочетание
27.05.1892 ст.
Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
34. 27 мая 1892 г. в селе Ильинском поженились деревни Шапочек уволенный в запас армии ефрейтор Василий Георгиев Катаев, 28 лет, православный, первым браком, и деревни Благих крестьянская девица Афана... Показать все
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Катаева Мария Васильевна
Отец ребёнка: Катаев Василий Георгиевич
Рождение ребёнка
11.09.1897 ст.
Отец ребёнка: Катаев Василий Георгиевич
95. 11 сентября родился, 20 сентября 1897 г. крещён Михаил. Родители: Деревни Шапочек запаса армии рядовой Василий Георгиев Катаев и законная жена его Афанасия Космины; православные. Восприемники: с... Показать все
Рождение ребёнка
02.08.1900 ст.
Дочь: Катаева Мария Васильевна
Отец ребёнка: Катаев Василий Георгиевич
82. 2 августа родилась, 5 августа 1900 г. крещена Мария. Родители: Деревни Шапочек запасный ефрейтор Василий Георгиев Катаев и законная жена его Афанасия Космина; оба православные. Восприемники: Той... Показать все
Рождение ребёнка
24.10.1903 ст.
Отец ребёнка: Катаев Василий Георгиевич
94. 24 октября родился, 25 октября 1903 г. крещён Иоанн. Родители: Деревни Шапочек запасно-рядовой Василий Георгиев Катаев и законная его жена (Феодора Неофитова) Афанасия Космина, оба православные. ... Показать все
Рождение ребёнка
1905
Сын: Катаев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Катаев Василий Георгиевич
Рождение ребёнка
15.02.1907 ст.
Отец ребёнка: Катаев Василий Георгиевич
18. 15 февраля родился, 17 февраля 1907 г. крещён Феодор. Родители: Деревни Шапочек крестьянин Василий Георгиев Катаев и законная жена его Афанасия Космина; оба православные. Восприемники: Сын родив... Показать все
Рождение ребёнка
13.08.1908 ст.
Сын: Катаев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Катаев Василий Георгиевич
85. 13 августа родился, 16 августа 1908 г. крещён Александр. Родители: Деревни Шапочек крестьянин Василий Георгиев Катаев и законая жена его Афанасия Космина; оба православные. Восприемники: сын род... Показать все
Смерть
Неизвестно