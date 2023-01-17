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Деревянко Иван Авксентьевич

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Место рождения

Марьяновка

Дата рождения

27.03.1895 ст.

Дата смерти

07.08.1937

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1895 ст.

Отец: Деревянко Авксентий Семенович

Мать: Деревянко Мария Андреевна

Рождение ребёнка
29.03.1922

Сын: Деревянко Владлен Иванович

Мать ребёнка: Деревянко Матрена Григорьевна

Шахты, город Шахты, Ростовская область
Рождение ребёнка
11.12.1922

Дочь: Подрез Галина Ивановна

Мать ребёнка: Деревянко Матрена Григорьевна

Лосиновка, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Деревянко Матрена Григорьевна

Смерть
07.08.1937
Список от 25 июля 1937 г. [Азово-Черноморский край] - 1-я категория - РГАСПИ, ф.17, оп.171, дело 410, лист 102 7-й фонд ЦА ФСБ Дата сессии ВК ВС: 07.08.1937 Дата расстрела: 07.08.1937 Деревянко Иван А... Показать все
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