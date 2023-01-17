Деревянко Иван Авксентьевич
Место рождения
Дата рождения27.03.1895 ст.
Дата смерти07.08.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1895 ст.
Рождение ребёнка
29.03.1922
Сын: Деревянко Владлен Иванович
Мать ребёнка: Деревянко Матрена Григорьевна
Шахты, город Шахты, Ростовская область
Рождение ребёнка
11.12.1922
Дочь: Подрез Галина Ивановна
Мать ребёнка: Деревянко Матрена Григорьевна
Лосиновка, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.08.1937
Список от 25 июля 1937 г. [Азово-Черноморский край] - 1-я категория - РГАСПИ, ф.17, оп.171, дело 410, лист 102 7-й фонд ЦА ФСБ Дата сессии ВК ВС: 07.08.1937 Дата расстрела: 07.08.1937 Деревянко Иван А... Показать все