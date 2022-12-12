Деревянко (Еременко) Матрена Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДеревянко (Еременко) Матрена Григорьевна

Деревянко (Еременко) Матрена Григорьевна

avatar

Место рождения

Лосиновка, Чернігівська область

Дата рождения

22.03.1899 ст.

Дата смерти

04.01.1964

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1899 ст.

Отец: Григорий Гаврилович Еременко

Мать: Еременко Елена Трофимовна

Лосиновка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.03.1922

Сын: Деревянко Владлен Иванович

Отец ребёнка: Деревянко Иван Авксентьевич

Шахты, город Шахты, Ростовская область
Рождение ребёнка
11.12.1922

Дочь: Подрез Галина Ивановна

Отец ребёнка: Деревянко Иван Авксентьевич

Лосиновка, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Деревянко Иван Авксентьевич

Смерть
04.01.1964
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close