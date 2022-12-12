Деревянко (Еременко) Матрена Григорьевна
Место рождения
Дата рождения22.03.1899 ст.
Дата смерти04.01.1964
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1899 ст.
Рождение ребёнка
29.03.1922
Сын: Деревянко Владлен Иванович
Отец ребёнка: Деревянко Иван Авксентьевич
Шахты, город Шахты, Ростовская область
Рождение ребёнка
11.12.1922
Дочь: Подрез Галина Ивановна
Отец ребёнка: Деревянко Иван Авксентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.01.1964