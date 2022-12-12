Григорий Гаврилович Еременко — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорий Гаврилович Еременко

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.03.1899 ст.

Дочь: Деревянко Матрена Григорьевна

Мать ребёнка: Еременко Елена Трофимовна

Лосиновка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неграмотнова Юлия Григорьевна

Мать ребёнка: Еременко Елена Трофимовна

Нежин, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Лосиновка, Чернігівська область
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