Григорий Гаврилович Еременко
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.03.1899 ст.
Дочь: Деревянко Матрена Григорьевна
Мать ребёнка: Еременко Елена Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неграмотнова Юлия Григорьевна
Мать ребёнка: Еременко Елена Трофимовна
Нежин, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно