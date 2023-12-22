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Деревянко Мария Андреевна

Место рождения

Марьяновка

Дата рождения

1870

Дата смерти

1956

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.02.1893

Сын: Деревянко Василий Авксентьевич

Отец ребёнка: Деревянко Авксентий Семенович

Рождение ребёнка
27.03.1895 ст.

Сын: Деревянко Иван Авксентьевич

Отец ребёнка: Деревянко Авксентий Семенович

Рождение ребёнка
17.08.1899

Дочь: Разорителева Евдокия Авксентьевна

Отец ребёнка: Деревянко Авксентий Семенович

Рождение ребёнка
19.07.1902 ст.

Дочь: Бизина Клавдия Авксентьевна

Отец ребёнка: Деревянко Авксентий Семенович

Рождение ребёнка
1904 ст.

Сын: Деревянко Александр Авксентьевич

Отец ребёнка: Деревянко Авксентий Семенович

Рождение ребёнка
23.03.1907 ст.

Дочь: Бондаренко Ксения Авксентьевна

Отец ребёнка: Деревянко Авксентий Семенович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Деревянко Виктор Авксентьевич

Отец ребёнка: Деревянко Авксентий Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Деревянко Авксентий Семенович

Смерть
1956
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