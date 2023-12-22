Деревянко Мария Андреевна
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смерти1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.02.1893
Сын: Деревянко Василий Авксентьевич
Отец ребёнка: Деревянко Авксентий Семенович
Рождение ребёнка
27.03.1895 ст.
Сын: Деревянко Иван Авксентьевич
Отец ребёнка: Деревянко Авксентий Семенович
Рождение ребёнка
17.08.1899
Дочь: Разорителева Евдокия Авксентьевна
Отец ребёнка: Деревянко Авксентий Семенович
Рождение ребёнка
19.07.1902 ст.
Дочь: Бизина Клавдия Авксентьевна
Отец ребёнка: Деревянко Авксентий Семенович
Рождение ребёнка
1904 ст.
Сын: Деревянко Александр Авксентьевич
Отец ребёнка: Деревянко Авксентий Семенович
Рождение ребёнка
23.03.1907 ст.
Дочь: Бондаренко Ксения Авксентьевна
Отец ребёнка: Деревянко Авксентий Семенович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Деревянко Виктор Авксентьевич
Отец ребёнка: Деревянко Авксентий Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1956