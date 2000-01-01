Шмагель Иосиф Артемович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смерти05.02.1798
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Шмагель Артем
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1793
Сын: Шмагель Петр Осипович/Иосифович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1796
Сын: Шмагель Фома Осипович/Иосифович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
05.02.1798