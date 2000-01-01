Шмагель Иосиф Артемович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмагель Иосиф Артемович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

05.02.1798

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Шмагель Артем

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1793

Сын: Шмагель Петр Осипович/Иосифович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1796

Сын: Шмагель Фома Осипович/Иосифович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
05.02.1798
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