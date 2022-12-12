Шмагель Петр Осипович/Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смерти06.05.1843
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Шмагель Иосиф Артемович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
15.05.1825
Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Христина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Христина
Смерть
06.05.1843