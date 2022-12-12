Шмагель Петр Осипович/Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмагель Петр Осипович/Иосифович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

06.05.1843

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Шмагель Иосиф Артемович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
15.05.1825

Жена: Шмагель Прасковья Климентьевна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шмагель Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: Христина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Христина

Смерть
06.05.1843
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