Шмагель Фома Осипович/Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Шмагель Иосиф Артемович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
17.05.1822
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Прасковья Фоминична
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
01.11.1833
Бракосочетание
29.05.1835
Жена: Ефросинья Петровна
Смерть
Неизвестно