Шмагель Фома Осипович/Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмагель Фома Осипович/Иосифович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1763 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Шмагель Иосиф Артемович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
17.05.1822

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1822

Сын: Шмагель Евстратий Фомич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Прасковья Фоминична

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
01.11.1833

Жена: Шмагель Евгения Матвеевна

Бракосочетание
29.05.1835

Жена: Ефросинья Петровна

Смерть
Неизвестно
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