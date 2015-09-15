Гришина (Белоусова) Надежда Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гришина (Белоусова) Надежда Константиновна

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Место рождения

Покровка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

27.11.1927

Дата смерти

15.09.2015

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1907 г.р.

Муж

1924 г.р.

Дети

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Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1927

Отец: Белоусов Константин Яковлевич

Мать: Баленко Анастасия Радионовна

Покровка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
18.06.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гришин Николай Петрович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.03.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гришин Николай Петрович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гришин Николай Петрович

Место жительства
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
15.09.2015
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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