Гришина (Белоусова) Надежда Константиновна
Место рождения
Дата рождения27.11.1927
Дата смерти15.09.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1927
Рождение ребёнка
18.06.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гришин Николай Петрович
Рождение ребёнка
30.03.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гришин Николай Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.09.2015