Белоусов Константин Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гришина Надежда Константиновна
Мать ребёнка: Белоусова Анастасия
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белоусов Михаил Константинович
Мать ребёнка: Белоусова Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белоусова Анастасия
Смерть
Неизвестно