Белоусов Константин Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоусов Константин Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Белоусов Яков Терентьевич

Мать: Белоусова Софья Наумовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гришина Надежда Константиновна

Мать ребёнка: Белоусова Анастасия

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белоусов Михаил Константинович

Мать ребёнка: Белоусова Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белоусова Анастасия

Смерть
Неизвестно
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