Баленко (Пряшенкова) Анастасия Радионовна
Место рождения
Дата рождения17.10.1907
Дата смерти30.11.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1907
Рождение ребёнка
27.11.1927
Дочь: Гришина Надежда Константиновна
Отец ребёнка: Белоусов Константин Яковлевич
Рождение ребёнка
15.09.1929
Сын: Белоусов Михаил Константинович
Отец ребёнка: Белоусов Константин Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1936
Дочь: Рой Вера Павловна
Рождение ребёнка
Около 1938
Дочь: Баленко Мария Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.11.1992
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область