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Гридчина Мария Романова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Воронин Роман Семенов

Мать: не указана

Бракосочетание
11.11.1901

Муж: Гридчин Александр Александров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
19.12.1902

Дочь: (Гридчина) Евгения Александрова

Отец ребёнка: Гридчин Александр Александров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
25.07.1904

Сын: Гридчин Макар Александров

Отец ребёнка: Гридчин Александр Александров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
27.07.1904

Сын: Гридчин Назар Александров

Отец ребёнка: Гридчин Александр Александров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
05.08.1911

Дочь: (Гридчина) Елизавета Александрова

Отец ребёнка: Гридчин Александр Александров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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