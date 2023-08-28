Гридчина Мария Романова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Воронин Роман Семенов
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1901
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
19.12.1902
Дочь: (Гридчина) Евгения Александрова
Отец ребёнка: Гридчин Александр Александров
Рождение ребёнка
25.07.1904
Сын: Гридчин Макар Александров
Отец ребёнка: Гридчин Александр Александров
Рождение ребёнка
27.07.1904
Сын: Гридчин Назар Александров
Отец ребёнка: Гридчин Александр Александров
Рождение ребёнка
05.08.1911
Дочь: (Гридчина) Елизавета Александрова
Отец ребёнка: Гридчин Александр Александров
Смерть
Неизвестно