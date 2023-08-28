Гридчин Александр Александров
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Гридчин Александр Петров
Мать: Гридчина Марина Петрова
Бракосочетание
11.11.1901
Жена: Гридчина Мария Романова
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
19.12.1902
Дочь: (Гридчина) Евгения Александрова
Мать ребёнка: Гридчина Мария Романова
Рождение ребёнка
25.07.1904
Сын: Гридчин Макар Александров
Мать ребёнка: Гридчина Мария Романова
Рождение ребёнка
27.07.1904
Сын: Гридчин Назар Александров
Мать ребёнка: Гридчина Мария Романова
Рождение ребёнка
05.08.1911
Дочь: (Гридчина) Елизавета Александрова
Мать ребёнка: Гридчина Мария Романова
Смерть
Неизвестно