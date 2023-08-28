Гридчин Александр Александров 1883 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гридчин Александр Александров

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Гридчин Александр Петров

Мать: Гридчина Марина Петрова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
11.11.1901

Жена: Гридчина Мария Романова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
19.12.1902

Дочь: (Гридчина) Евгения Александрова

Мать ребёнка: Гридчина Мария Романова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
25.07.1904

Сын: Гридчин Макар Александров

Мать ребёнка: Гридчина Мария Романова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
27.07.1904

Сын: Гридчин Назар Александров

Мать ребёнка: Гридчина Мария Романова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
05.08.1911

Дочь: (Гридчина) Елизавета Александрова

Мать ребёнка: Гридчина Мария Романова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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