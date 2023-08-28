Гридчина Марина Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гридчина Марина Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Дочь: (Гридчина) Анна Александрова

Отец ребёнка: Гридчин Александр Петров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Гридчин Александр Александров

Отец ребёнка: Гридчин Александр Петров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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