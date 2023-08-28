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(Гридчина) Анна Александрова

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Гридчин Александр Петров

Мать: Гридчина Марина Петрова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
02.06.1896

Дочь: (Левашева) Фекла Кондратова

Отец ребёнка: Левашев Кондрат Николаев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
23.05.1898

Сын: Левашев Константин Кондратов

Отец ребёнка: Левашев Кондрат Николаев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
11.08.1900

Дочь: (Левашева) Наталья Кондратова

Отец ребёнка: Левашев Кондрат Николаев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
24.03.1902

Сын: Левашев Гавриил Кондратов

Отец ребёнка: Левашев Кондрат Николаев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
05.04.1904

Сын: Левашев Георгий Кондратов

Отец ребёнка: Левашев Кондрат Николаев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
17.04.1910

Сын: Левашев Николай Кондратов

Отец ребёнка: Левашев Кондрат Николаев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
07.10.1911

Сын: Левашев Яков Кондратов

Отец ребёнка: Левашев Кондрат Николаев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
22.02.1914

Дочь: (Левашева) Евдокия Кондратова

Отец ребёнка: Левашев Кондрат Николаев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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