(Гридчина) Анна Александрова
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Гридчин Александр Петров
Мать: Гридчина Марина Петрова
Рождение ребёнка
02.06.1896
Дочь: (Левашева) Фекла Кондратова
Отец ребёнка: Левашев Кондрат Николаев
Рождение ребёнка
23.05.1898
Сын: Левашев Константин Кондратов
Отец ребёнка: Левашев Кондрат Николаев
Рождение ребёнка
11.08.1900
Дочь: (Левашева) Наталья Кондратова
Отец ребёнка: Левашев Кондрат Николаев
Рождение ребёнка
24.03.1902
Сын: Левашев Гавриил Кондратов
Отец ребёнка: Левашев Кондрат Николаев
Рождение ребёнка
05.04.1904
Сын: Левашев Георгий Кондратов
Отец ребёнка: Левашев Кондрат Николаев
Рождение ребёнка
17.04.1910
Сын: Левашев Николай Кондратов
Отец ребёнка: Левашев Кондрат Николаев
Рождение ребёнка
07.10.1911
Отец ребёнка: Левашев Кондрат Николаев
Рождение ребёнка
22.02.1914
Дочь: (Левашева) Евдокия Кондратова
Отец ребёнка: Левашев Кондрат Николаев
Смерть
Неизвестно