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Левашев Кондрат Николаев

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Левашев Николай Васильев

Мать: Левашева (Карлова) Екатерина Стефанова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
02.06.1896

Дочь: (Левашева) Фекла Кондратова

Мать ребёнка: (Гридчина) Анна Александрова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
23.05.1898

Сын: Левашев Константин Кондратов

Мать ребёнка: (Гридчина) Анна Александрова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
11.08.1900

Дочь: (Левашева) Наталья Кондратова

Мать ребёнка: (Гридчина) Анна Александрова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
24.03.1902

Сын: Левашев Гавриил Кондратов

Мать ребёнка: (Гридчина) Анна Александрова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
05.04.1904

Сын: Левашев Георгий Кондратов

Мать ребёнка: (Гридчина) Анна Александрова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
17.04.1910

Сын: Левашев Николай Кондратов

Мать ребёнка: (Гридчина) Анна Александрова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
07.10.1911

Сын: Левашев Яков Кондратов

Мать ребёнка: (Гридчина) Анна Александрова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
22.02.1914

Дочь: (Левашева) Евдокия Кондратова

Мать ребёнка: (Гридчина) Анна Александрова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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