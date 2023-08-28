Левашев Кондрат Николаев
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Рождение ребёнка
02.06.1896
Дочь: (Левашева) Фекла Кондратова
Мать ребёнка: (Гридчина) Анна Александрова
Рождение ребёнка
23.05.1898
Сын: Левашев Константин Кондратов
Мать ребёнка: (Гридчина) Анна Александрова
Рождение ребёнка
11.08.1900
Дочь: (Левашева) Наталья Кондратова
Мать ребёнка: (Гридчина) Анна Александрова
Рождение ребёнка
24.03.1902
Сын: Левашев Гавриил Кондратов
Мать ребёнка: (Гридчина) Анна Александрова
Рождение ребёнка
05.04.1904
Сын: Левашев Георгий Кондратов
Мать ребёнка: (Гридчина) Анна Александрова
Рождение ребёнка
17.04.1910
Сын: Левашев Николай Кондратов
Мать ребёнка: (Гридчина) Анна Александрова
Рождение ребёнка
07.10.1911
Мать ребёнка: (Гридчина) Анна Александрова
Рождение ребёнка
22.02.1914
Дочь: (Левашева) Евдокия Кондратова
Мать ребёнка: (Гридчина) Анна Александрова
Смерть
Неизвестно