Воронин Роман Семенов
Место рожденияРоссийская империя с. Балахна
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Балахна, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Гридчина Мария Романова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно