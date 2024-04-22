Базилевич (Бонько) Ксения Потаповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Базилевич (Бонько) Ксения Потаповна

Место рождения

Ивот, Сумська область

Дата рождения

19.01.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1857

Отец: Бонько Потапий Аврамович

Мать: Бонько Параскева Лукинична

Ивот, Сумська область
Бракосочетание
05.02.1884

Муж: Базилевич Иван Федорович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
18.08.1885

Сын: Базилевич Андрей Иванович

Отец ребёнка: Базилевич Иван Федорович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
25.12.1888

Сын: Базилевич Федор Иванович

Отец ребёнка: Базилевич Иван Федорович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
28.09.1890

Дочь: Базилевич Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Базилевич Иван Федорович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
28.04.1891

Дочь: Терлецкая Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Базилевич Иван Федорович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
29.01.1894

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Базилевич Иван Федорович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
28.09.1897

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Базилевич Иван Федорович

Ивот, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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