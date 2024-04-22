Базилевич (Бонько) Ксения Потаповна
Место рождения
Дата рождения19.01.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1857
Бракосочетание
05.02.1884
Рождение ребёнка
18.08.1885
Сын: Базилевич Андрей Иванович
Отец ребёнка: Базилевич Иван Федорович
Рождение ребёнка
25.12.1888
Отец ребёнка: Базилевич Иван Федорович
Рождение ребёнка
28.09.1890
Дочь: Базилевич Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Базилевич Иван Федорович
Рождение ребёнка
28.04.1891
Дочь: Терлецкая Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Базилевич Иван Федорович
Рождение ребёнка
29.01.1894
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Базилевич Иван Федорович
Рождение ребёнка
28.09.1897
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Базилевич Иван Федорович
Смерть
Неизвестно