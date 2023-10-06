Бонько Потапий Аврамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1853
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.05.1854
Мать ребёнка: Бонько Параскева Лукинична
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.01.1857
Дочь: Базилевич Ксения Потаповна
Мать ребёнка: Бонько Параскева Лукинична
Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
01.10.1865
Мать ребёнка: Бонько Параскева Лукинична
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.12.1868
Мать ребёнка: Бонько Параскева Лукинична
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно