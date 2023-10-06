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Бонько Потапий Аврамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.01.1853

Жена: Бонько Параскева Лукинична

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.05.1854

Сын: Бонько Сидор Потапович

Мать ребёнка: Бонько Параскева Лукинична

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.01.1857

Дочь: Базилевич Ксения Потаповна

Мать ребёнка: Бонько Параскева Лукинична

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
01.10.1865

Сын: Бонько Андрей Потапович

Мать ребёнка: Бонько Параскева Лукинична

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.12.1868

Сын: Бонько Потапий Потапович

Мать ребёнка: Бонько Параскева Лукинична

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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