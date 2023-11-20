Терлецкая (Базилевич) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терлецкая (Базилевич) Анастасия Ивановна

Место рождения

Ивот, Сумська область

Дата рождения

28.04.1891

Дата смерти

22.05.1977

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1891

Отец: Базилевич Иван Федорович

Мать: Базилевич (Бонько) Ксения Потаповна

Ивот, Сумська область
Бракосочетание
02.10.1909

Муж: Терлецкий Емельян Васильевич

Васильков, Київська область
Рождение ребёнка
13.06.1910

Сын: Терлецкий Лев Емельянович

Отец ребёнка: Терлецкий Емельян Васильевич

Рождение ребёнка
23.03.1912

Дочь: Терлецкая Татьяна Емельяновна

Отец ребёнка: Терлецкий Емельян Васильевич

Веприк, Київська область
Рождение ребёнка
19.03.1914

Сын: Терлецкий Георгий Емельянович

Отец ребёнка: Терлецкий Емельян Васильевич

Смерть
22.05.1977
Киев, Украинская ССР

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