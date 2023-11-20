Терлецкая (Базилевич) Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рождения28.04.1891
Дата смерти22.05.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1891
Бракосочетание
02.10.1909
Васильков, Київська область
Рождение ребёнка
13.06.1910
Сын: Терлецкий Лев Емельянович
Отец ребёнка: Терлецкий Емельян Васильевич
Рождение ребёнка
23.03.1912
Дочь: Терлецкая Татьяна Емельяновна
Отец ребёнка: Терлецкий Емельян Васильевич
Веприк, Київська область
Рождение ребёнка
19.03.1914
Сын: Терлецкий Георгий Емельянович
Отец ребёнка: Терлецкий Емельян Васильевич
Смерть
22.05.1977
Киев, Украинская ССР