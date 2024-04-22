Базилевич Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Бракосочетание
26.10.1869
Рождение ребёнка
02.10.1871
Дочь: Сисоева Мария Ивановна
Мать ребёнка: Базилевич Параскева Филипповна
Бракосочетание
05.02.1884
Рождение ребёнка
18.08.1885
Сын: Базилевич Андрей Иванович
Мать ребёнка: Базилевич Ксения Потаповна
Рождение ребёнка
25.12.1888
Мать ребёнка: Базилевич Ксения Потаповна
Рождение ребёнка
28.09.1890
Дочь: Базилевич Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Базилевич Ксения Потаповна
Рождение ребёнка
28.04.1891
Дочь: Терлецкая Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Базилевич Ксения Потаповна
Рождение ребёнка
29.01.1894
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Базилевич Ксения Потаповна
Рождение ребёнка
28.09.1897
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Базилевич Ксения Потаповна
Смерть
Неизвестно