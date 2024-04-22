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Базилевич Иван Федорович

Место рождения

Ивот, Сумська область

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивот, Сумська область
Бракосочетание
26.10.1869

Жена: Базилевич Параскева Филипповна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
02.10.1871

Дочь: Сисоева Мария Ивановна

Мать ребёнка: Базилевич Параскева Филипповна

Ивот, Сумська область
Бракосочетание
05.02.1884

Жена: Базилевич Ксения Потаповна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
18.08.1885

Сын: Базилевич Андрей Иванович

Мать ребёнка: Базилевич Ксения Потаповна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
25.12.1888

Сын: Базилевич Федор Иванович

Мать ребёнка: Базилевич Ксения Потаповна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
28.09.1890

Дочь: Базилевич Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Базилевич Ксения Потаповна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
28.04.1891

Дочь: Терлецкая Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Базилевич Ксения Потаповна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
29.01.1894

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Базилевич Ксения Потаповна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
28.09.1897

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Базилевич Ксения Потаповна

Ивот, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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