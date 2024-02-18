Крылова Анастасия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крылова Анастасия Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крылова Мария Петровна

Отец ребёнка: Крылов Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крылова-Щербина Лидия Петровна

Отец ребёнка: Крылов Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крылов Алексей Петрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
29.06.1912

Сын: Крылов-Алюшин Петр Петрович

Отец ребёнка: Крылов Петр

Рождение ребёнка
06.05.1921

Дочь: Крылова-Суранова Валентина Петровна

Отец ребёнка: Крылов Петр

Рождение ребёнка
15.02.1926

Дочь: Юрченко-Крылова Анна Петровна

Отец ребёнка: Крылов Петр

Смерть
Неизвестно

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