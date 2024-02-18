Крылова Анастасия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крылова Мария Петровна
Отец ребёнка: Крылов Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крылова-Щербина Лидия Петровна
Отец ребёнка: Крылов Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
29.06.1912
Сын: Крылов-Алюшин Петр Петрович
Отец ребёнка: Крылов Петр
Рождение ребёнка
06.05.1921
Дочь: Крылова-Суранова Валентина Петровна
Отец ребёнка: Крылов Петр
Рождение ребёнка
15.02.1926
Дочь: Юрченко-Крылова Анна Петровна
Отец ребёнка: Крылов Петр
Смерть
Неизвестно