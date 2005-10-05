Юрченко-Крылова Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрченко-Крылова Анна Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1926

Дата смерти

05.10.2005

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1926

Отец: Крылов Петр

Мать: Крылова Анастасия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крылова-Волкова Людмила Дмитриевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
11.04.1948

Дочь: Крылова Лидия Дмитриевна

Отец ребёнка: Юрченко Дмитрий Макарович

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
30.05.1950

Сын: Юрченко Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Юрченко Дмитрий Макарович

Рождение ребёнка
19.01.1952

Дочь: Крылова-Гузеева Антонина Дмитриевна

Отец ребёнка: Юрченко Дмитрий Макарович

Смерть
05.10.2005

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