Юрченко-Крылова Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1926
Дата смерти05.10.2005
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1926
Отец: Крылов Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крылова-Волкова Людмила Дмитриевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
11.04.1948
Дочь: Крылова Лидия Дмитриевна
Отец ребёнка: Юрченко Дмитрий Макарович
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
30.05.1950
Сын: Юрченко Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Юрченко Дмитрий Макарович
Рождение ребёнка
19.01.1952
Дочь: Крылова-Гузеева Антонина Дмитриевна
Отец ребёнка: Юрченко Дмитрий Макарович
Смерть
05.10.2005