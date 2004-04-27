Крылов-Алюшин Петр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.06.1912
Дата смерти27.04.2004
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1912
Отец: Крылов Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алюшина Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алюшин-Крылов Вячеслав Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1943
Сын: Алюшин-Крылов Станислав Петрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
27.04.2004
Владивосток, Владивостокский, Приморский край