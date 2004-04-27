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Крылов-Алюшин Петр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.06.1912

Дата смерти

27.04.2004

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1912

Отец: Крылов Петр

Мать: Крылова Анастасия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алюшина Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алюшин-Крылов Вячеслав Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1943

Сын: Алюшин-Крылов Станислав Петрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
27.04.2004
Владивосток, Владивостокский, Приморский край

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