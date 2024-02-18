Алюшин-Крылов Вячеслав Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Крылов-Алюшин Петр Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.10.1963
Сын: Алюшин Александр Вячеславович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.01.1966
Сын: Алюшин Игорь Вячеславович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно