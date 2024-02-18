Алюшин-Крылов Вячеслав Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алюшин-Крылов Вячеслав Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Крылов-Алюшин Петр Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.10.1963

Сын: Алюшин Александр Вячеславович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
12.01.1966

Сын: Алюшин Игорь Вячеславович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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