Зайцева (Комарова) Татьяна
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1924
Запись № 15 в книге регистраций записи актов о браке Озёрского ВИК за 1923 - 1926 годы в разделе за 1924 г. Основание: ф. 119, оп. 1, д. 143, лл. 79, 79 об.
Рождение ребёнка
03.01.1925
Сын: Зайцев Валентин Арсентьевич
Отец ребёнка: Зайцев Арсений Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайцева Тамара Арсентьевна
Отец ребёнка: Зайцев Арсений Яковлевич
Смерть
Неизвестно