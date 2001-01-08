Зайцев Валентин Арсентьевич
Место рождения
Дата рождения03.01.1925
Дата смерти08.01.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1925
Отец: Зайцев Арсений Яковлевич
Мать: Зайцева Татьяна
Рождение ребёнка
10.01.1954
Сын: Зайцев Борис Валентинович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.08.1959
Дочь: Антонова Ольга Валентиновна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.01.2001