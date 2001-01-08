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Зайцев Валентин Арсентьевич

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Место рождения

Храброво, Талдомский, Московская область

Дата рождения

03.01.1925

Дата смерти

08.01.2001

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1925

Отец: Зайцев Арсений Яковлевич

Мать: Зайцева Татьяна

Храброво, Талдомский, Московская область
Рождение ребёнка
10.01.1954

Сын: Зайцев Борис Валентинович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
10.08.1959

Дочь: Антонова Ольга Валентиновна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шапкина Надежда Николаевна

Смерть
08.01.2001
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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