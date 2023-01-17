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Зайцев Арсений Яковлевич

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Место рождения

Храброво, Талдомский, Московская область

Дата рождения

1899

Дата смерти

После 1959

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Храброво, Талдомский, Московская область
Бракосочетание
21.01.1924

Жена: Зайцева Татьяна

Запись № 15 в книге регистраций записи актов о браке Озёрского ВИК за 1923 - 1926 годы в разделе за 1924 г. Основание: ф. 119, оп. 1, д. 143, лл. 79, 79 об.
Рождение ребёнка
03.01.1925

Сын: Зайцев Валентин Арсентьевич

Мать ребёнка: Зайцева Татьяна

Храброво, Талдомский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайцева Тамара Арсентьевна

Мать ребёнка: Зайцева Татьяна

Храброво, Талдомский, Московская область
Смерть
После 1959
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