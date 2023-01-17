Зайцев Арсений Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смертиПосле 1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1924
Жена: Зайцева Татьяна
Запись № 15 в книге регистраций записи актов о браке Озёрского ВИК за 1923 - 1926 годы в разделе за 1924 г. Основание: ф. 119, оп. 1, д. 143, лл. 79, 79 об.
Рождение ребёнка
03.01.1925
Сын: Зайцев Валентин Арсентьевич
Мать ребёнка: Зайцева Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайцева Тамара Арсентьевна
Мать ребёнка: Зайцева Татьяна
Смерть
После 1959