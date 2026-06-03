Яков Климентович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Яков Климентович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился Неизвестно, Храброво, Талдомский, Московская область

умер Неизвестно

Отец
Климент Савельевич1819 г.р.
Мать
Ксения Евстигнеевна1820 г.р.
Супруги
Александра ПетровнаНеизвестно г.р.
Дети
Гусева Екатерина Яковлевна1891 г.р.
Егор Яковлевич1894 г.р.
Показать еще 4
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Климент Савельевич

Мать: Ксения Евстигнеевна

Храброво, Талдомский, Московская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Петровна

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Гусева Екатерина Яковлевна

Мать ребёнка: Александра Петровна

Храброво, Талдомский, Московская область

Рождение ребёнка
1894

Сын: Егор Яковлевич

Мать ребёнка: Александра Петровна

Храброво, Талдомский, Московская область

Рождение ребёнка
1899

Сын: Зайцев Арсений Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Храброво, Талдомский, Московская область

Рождение ребёнка
1903

Сын: Зайцев Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Александра Петровна

Храброво, Талдомский, Московская область

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Ольга Яковлевна

Мать ребёнка: Александра Петровна

Храброво, Талдомский, Московская область

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Наталья Яковлевна

Мать ребёнка: Александра Петровна

Храброво, Талдомский, Московская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.