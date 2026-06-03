Яков Климентович
мужской, родился Неизвестно, Храброво, Талдомский, Московская область
умер Неизвестно
ОтецКлимент Савельевич1819 г.р.
МатьКсения Евстигнеевна1820 г.р.
Супруги
Александра ПетровнаНеизвестно г.р.
Дети
Гусева Екатерина Яковлевна1891 г.р.
Егор Яковлевич1894 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Климент Савельевич
Мать: Ксения Евстигнеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Петровна
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Гусева Екатерина Яковлевна
Мать ребёнка: Александра Петровна
Рождение ребёнка
1894
Сын: Егор Яковлевич
Мать ребёнка: Александра Петровна
Рождение ребёнка
1899
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Александра Петровна
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Ольга Яковлевна
Мать ребёнка: Александра Петровна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Наталья Яковлевна
Мать ребёнка: Александра Петровна
Смерть
Неизвестно