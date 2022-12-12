Талдом
Талдомский, Московская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- город
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5673Талдом, с. каз.при колодце.6624172548586Церковь православная 1. Ярмарка 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
524. Талдом, село бывшее государственное, дворов 194, жителей 1063, волостное правление (уездный город в 65 верстах), церковь православная, школа, ст. квр., почтовая стан Показать все
Список населенных мест Тверской губернии 1915 года
№Название селенийЧисло дворов% обложения
50Талдом2152
51Талдом Высочки441½
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
9421Талдомгород56°44'с.ш.37°32'в.д.O-37-112
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
46778000001г Талдомгород