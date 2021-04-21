Антонова (Зайцева) Ольга Валентиновна
Место рождения
Дата рождения10.08.1959
Дата смерти21.04.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1959
Отец: Зайцев Валентин Арсентьевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.06.1982
Дочь: Малаховская Марина Александровна
Отец ребёнка: Антонов Александр Георгиевич
Рождение ребёнка
04.11.1986
Сын: Антонов Вячеслав Александрович
Отец ребёнка: Антонов Александр Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.04.2021