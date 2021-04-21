Антонова (Зайцева) Ольга Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонова (Зайцева) Ольга Валентиновна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

10.08.1959

Дата смерти

21.04.2021

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1959

Отец: Зайцев Валентин Арсентьевич

Мать: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
27.06.1982

Дочь: Малаховская Марина Александровна

Отец ребёнка: Антонов Александр Георгиевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
04.11.1986

Сын: Антонов Вячеслав Александрович

Отец ребёнка: Антонов Александр Георгиевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антонов Александр Георгиевич

Смерть
21.04.2021
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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