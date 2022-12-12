Малаховская (Антонова) Марина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малаховская (Антонова) Марина Александровна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

27.06.1982

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1982

Отец: Антонов Александр Георгиевич

Мать: Антонова Ольга Валентиновна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
20.08.1999

Сын: Малаховский Александр Антонович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
24.10.2003

Сын: Малаховский Лев Антонович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малаховская Екатерина Антоновна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малаховская Елизавета Антоновна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малаховский Василий Антонович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малаховский Алексей Антонович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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