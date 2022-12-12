Малаховская (Антонова) Марина Александровна
Место рождения
Дата рождения27.06.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1982
Рождение ребёнка
20.08.1999
Сын: Малаховский Александр Антонович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.10.2003
Сын: Малаховский Лев Антонович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малаховская Екатерина Антоновна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малаховская Елизавета Антоновна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малаховский Василий Антонович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малаховский Алексей Антонович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности