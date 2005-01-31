Зайцев Борис Валентинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗайцев Борис Валентинович

Зайцев Борис Валентинович

avatar

Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

10.01.1954

Дата смерти

31.01.2005

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1954

Отец: Зайцев Валентин Арсентьевич

Мать: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Около 1977

Дочь: Зайцева Юлия Борисовна

Мать ребёнка: Зайцева Татьяна Сергеевна

Бракосочетание
18.09.1981

Жена: Зайцева Ирина Викторовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
08.12.1981

Сын: Зайцев Александр Борисович

Мать ребёнка: Зайцева Ирина Викторовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева Татьяна Сергеевна

Смерть
31.01.2005
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Энцефалит Расмуссена. Похоронен на Южном кладбище в одной могиле с Зайцевым В.А.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close