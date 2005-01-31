Зайцев Борис Валентинович
Место рождения
Дата рождения10.01.1954
Дата смерти31.01.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1954
Отец: Зайцев Валентин Арсентьевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1977
Дочь: Зайцева Юлия Борисовна
Мать ребёнка: Зайцева Татьяна Сергеевна
Бракосочетание
18.09.1981
Жена: Зайцева Ирина Викторовна
Рождение ребёнка
08.12.1981
Сын: Зайцев Александр Борисович
Мать ребёнка: Зайцева Ирина Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.01.2005
Энцефалит Расмуссена. Похоронен на Южном кладбище в одной могиле с Зайцевым В.А.