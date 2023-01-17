Зайцева (Момотова) Татьяна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Момотова) Татьяна Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2004

Пол

Женский

Отец

1917 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1954 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Момотов Сергей Леонтьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1977

Дочь: Зайцева Юлия Борисовна

Отец ребёнка: Зайцев Борис Валентинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Борис Валентинович

Смерть
2004
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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