Зайцева (Момотова) Татьяна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2004
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Момотов Сергей Леонтьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1977
Дочь: Зайцева Юлия Борисовна
Отец ребёнка: Зайцев Борис Валентинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2004
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния