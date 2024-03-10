Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
После 1795 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1798 ст.

Сын: Иван Карпов

Отец ребёнка: Карп Дмитриев

Упоминание
1815 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
По РС 1816 дворовый человек помещицы вдовы подполковницы ольги Ефимовны Никифоровой. В 1815 году по решению Оренбургского уездного суда соласно указа Оренбургского губернского правления отпущена на в... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агрофена Карпова

Отец ребёнка: Карп Дмитриев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федосья Карпова

Отец ребёнка: Карп Дмитриев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акулина Карпова

Отец ребёнка: Карп Дмитриев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карп Дмитриев

Смерть
Неизвестно
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