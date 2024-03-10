Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
После 1795 ст.
Рождение ребёнка
1798 ст.
Сын: Иван Карпов
Отец ребёнка: Карп Дмитриев
Упоминание
1815 ст.
По РС 1816 дворовый человек помещицы вдовы подполковницы ольги Ефимовны Никифоровой. В 1815 году по решению Оренбургского уездного суда соласно указа Оренбургского губернского правления отпущена на в... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агрофена Карпова
Отец ребёнка: Карп Дмитриев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федосья Карпова
Отец ребёнка: Карп Дмитриев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акулина Карпова
Отец ребёнка: Карп Дмитриев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карп Дмитриев
Смерть
Неизвестно