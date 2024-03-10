Иван Карпов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Карпов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1774 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798 ст.

Отец: Карп Дмитриев

Мать: Анна

Образование
С 1815 ст.
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
В 1815 году по решению Оренбургского уездного суда согласно указа Оренбургского губернского правления отдан в Оренбургское военно-сиротское отделение в число воспитанников.
Смерть
Неизвестно
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