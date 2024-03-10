Иван Карпов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798 ст.
Отец: Карп Дмитриев
Мать: Анна
Образование
С 1815 ст.
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
В 1815 году по решению Оренбургского уездного суда согласно указа Оренбургского губернского правления отдан в Оренбургское военно-сиротское отделение в число воспитанников.
Смерть
Неизвестно