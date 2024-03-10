Агрофена Карпова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агрофена Карпова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1774 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ИЕ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карп Дмитриев

Мать: Анна

Упоминание
1815 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
По РС 1816 дворовый человек помещицы вдовы подполковницы ольги Ефимовны Никифоровой. В 1815 году по решению Оренбургского уездного суда соласно указа Оренбургского губернского правления отпущена на в... Показать все
Смерть
Неизвестно
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