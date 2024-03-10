Акулина Карпова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Карп Дмитриев
Мать: Анна
Упоминание
1815 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
По РС 1816 дворовый человек помещицы вдовы подполковницы ольги Ефимовны Никифоровой. В 1815 году по решению Оренбургского уездного суда соласно указа Оренбургского губернского правления отпущена на в... Показать все
Смерть
Неизвестно