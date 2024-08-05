Анастасия Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жарынина (Телюкова) Арина Леоновна

Отец ребёнка: Телюков Леон Сидорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сморкачева (Телюкова) Домна Леоновна

Отец ребёнка: Телюков Леон Сидорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Телюков Леон Сидорович

Рождение ребёнка
1884

Сын: Телюков Антон Леонович

Отец ребёнка: Телюков Леон Сидорович

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Телюков Егор Леонович

Отец ребёнка: Телюков Леон Сидорович

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Телюков Влас Леонович

Отец ребёнка: Телюков Леон Сидорович

Рождение ребёнка
14.08.1896

Дочь: (Телюкова) Наталья Леоновна

Отец ребёнка: Телюков Леон Сидорович

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.05.1899

Сын: Телюков Никита Леонович

Отец ребёнка: Телюков Леон Сидорович

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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