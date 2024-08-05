Анастасия Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жарынина (Телюкова) Арина Леоновна
Отец ребёнка: Телюков Леон Сидорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сморкачева (Телюкова) Домна Леоновна
Отец ребёнка: Телюков Леон Сидорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Телюков Леон Сидорович
Рождение ребёнка
1886
Отец ребёнка: Телюков Леон Сидорович
Рождение ребёнка
1886
Отец ребёнка: Телюков Леон Сидорович
Рождение ребёнка
14.08.1896
Дочь: (Телюкова) Наталья Леоновна
Отец ребёнка: Телюков Леон Сидорович
Рождение ребёнка
26.05.1899
Отец ребёнка: Телюков Леон Сидорович
Смерть
Неизвестно