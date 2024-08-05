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Телюков Антон Леонович

Место рождения

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Телюков Леон Сидорович

Мать: Анастасия Ефимовна

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Телюкова) Елена Антоновна

Мать ребёнка: Наталья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Телюков Яков Антонович

Мать ребёнка: Наталья Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Григорьевна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Телюков Николай Антонович

Мать ребёнка: Наталья Григорьевна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Телюков Иван Антонович

Мать ребёнка: Наталья Григорьевна

Рождение ребёнка
11.10.1913

Сын: Телюков Роман Антонович

Мать ребёнка: Наталья Григорьевна

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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