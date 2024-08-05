Телюков Антон Леонович
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Телюков Леон Сидорович
Мать: Анастасия Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Телюкова) Елена Антоновна
Мать ребёнка: Наталья Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Наталья Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Григорьевна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Телюков Николай Антонович
Мать ребёнка: Наталья Григорьевна
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Наталья Григорьевна
Рождение ребёнка
11.10.1913
Мать ребёнка: Наталья Григорьевна
Смерть
Неизвестно