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Телюков Егор Леонович

Место рождения

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Телюков Леон Сидорович

Мать: Анастасия Ефимовна

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Телюков Анатолий Егорович

Мать ребёнка: Евдокия Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Телюков Владимир Егорович

Мать ребёнка: Евдокия Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Телюков Кузьма Егорович

Мать ребёнка: Евдокия Игнатьевна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Телюков Василий Егорович

Мать ребёнка: Евдокия Игнатьевна

Рождение ребёнка
10.09.1922

Дочь: Киреева (Телюкова) Ольга Егоровна

Мать ребёнка: Евдокия Игнатьевна

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Телюков Александр Егорович

Мать ребёнка: Евдокия Игнатьевна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Телюков Алексей Егорович

Мать ребёнка: Евдокия Игнатьевна

Смерть
Неизвестно

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