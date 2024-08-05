Телюков Егор Леонович
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Телюков Леон Сидорович
Мать: Анастасия Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Телюков Анатолий Егорович
Мать ребёнка: Евдокия Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Телюков Владимир Егорович
Мать ребёнка: Евдокия Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Евдокия Игнатьевна
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: Евдокия Игнатьевна
Рождение ребёнка
10.09.1922
Дочь: Киреева (Телюкова) Ольга Егоровна
Мать ребёнка: Евдокия Игнатьевна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Телюков Александр Егорович
Мать ребёнка: Евдокия Игнатьевна
Рождение ребёнка
1926
Мать ребёнка: Евдокия Игнатьевна
Смерть
Неизвестно