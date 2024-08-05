Телюков Леон Сидорович
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Телюков Сидор Алексеевич
Мать: Марфа Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жарынина (Телюкова) Арина Леоновна
Мать ребёнка: Анастасия Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сморкачева (Телюкова) Домна Леоновна
Мать ребёнка: Анастасия Ефимовна
Рождение ребёнка
1884
Мать ребёнка: Анастасия Ефимовна
Рождение ребёнка
1886
Мать ребёнка: Анастасия Ефимовна
Рождение ребёнка
1886
Мать ребёнка: Анастасия Ефимовна
Рождение ребёнка
14.08.1896
Дочь: (Телюкова) Наталья Леоновна
Мать ребёнка: Анастасия Ефимовна
Рождение ребёнка
26.05.1899
Мать ребёнка: Анастасия Ефимовна
Смерть
Неизвестно