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Телюков Леон Сидорович

Место рождения

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Телюков Сидор Алексеевич

Мать: Марфа Ивановна

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жарынина (Телюкова) Арина Леоновна

Мать ребёнка: Анастасия Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сморкачева (Телюкова) Домна Леоновна

Мать ребёнка: Анастасия Ефимовна

Рождение ребёнка
1884

Сын: Телюков Антон Леонович

Мать ребёнка: Анастасия Ефимовна

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Телюков Егор Леонович

Мать ребёнка: Анастасия Ефимовна

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Телюков Влас Леонович

Мать ребёнка: Анастасия Ефимовна

Рождение ребёнка
14.08.1896

Дочь: (Телюкова) Наталья Леоновна

Мать ребёнка: Анастасия Ефимовна

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.05.1899

Сын: Телюков Никита Леонович

Мать ребёнка: Анастасия Ефимовна

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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