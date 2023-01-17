Папин Василий Поликарпович
Место рождения
Дата рождения30.12.1904
Дата смерти18.08.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1904
Отец: Папин Поликарп Павлович
Мать: Папина Евдокия Даниловна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Папин Спиридон Васильевич
Мать ребёнка: Папина Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
1926
Мать ребёнка: Папина Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
Около 08.03.1938
Сын: Папин Виктор
Мать ребёнка: Папина Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Папин Александр Васильевич
Мать ребёнка: Папина Наталья Михайловна
Смерть
18.08.1943
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
с. Молодовое Шаблыкинского р-на Орловской области