Папин Василий Поликарпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПапин Василий Поликарпович

Папин Василий Поликарпович

avatar

Место рождения

Ижморский, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

30.12.1904

Дата смерти

18.08.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1904

Отец: Папин Поликарп Павлович

Мать: Папина Евдокия Даниловна

Ижморский, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Папин Спиридон Васильевич

Мать ребёнка: Папина Наталья Михайловна

Ижморский, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Папин Николай Васильевич

Мать ребёнка: Папина Наталья Михайловна

Ижморский, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Около 08.03.1938

Сын: Папин Виктор

Мать ребёнка: Папина Наталья Михайловна

Ижморский, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Папин Александр Васильевич

Мать ребёнка: Папина Наталья Михайловна

Смерть
18.08.1943
Молодовое, Шаблыкинский муниципальный район, Орловская область
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Молодовое, Шаблыкинский муниципальный район, Орловская область
с. Молодовое Шаблыкинского р-на Орловской области
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close