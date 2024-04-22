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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1991Молдавая (Молодовое), с. вл.при р. Моге (Мохе).3825101542607Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
582. Молодовое, село бывшее владельческое, при речке Мохе, дворов 118, жителей 1013, волостное правление (уездный город в 37 верстах), церковь православная, школа, 3 лавк Показать все
Список населённых мест Орловской губернии 1909 года
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Молодовое (село)5Шаблыкинское почтово-телеграфное отделение
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
63192Молодовоесело52°52'с.ш.35°17'в.д.N-36-119
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54659406101с Молодовоесело