Папина (Косицина) Евдокия Даниловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884
Бракосочетание
23.01.1902
Рождение ребёнка
01.03.1903
Дочь: Дарья Поликарповна
Отец ребёнка: Папин Поликарп Павлович
Рождение ребёнка
30.12.1904
Сын: Папин Василий Поликарпович
Отец ребёнка: Папин Поликарп Павлович
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Папин Поликарп Павлович
Рождение ребёнка
24.02.1912
Отец ребёнка: Папин Поликарп Павлович
Рождение ребёнка
19.06.1915
Отец ребёнка: Папин Поликарп Павлович
Рождение ребёнка
05.10.1922
Сын: Папин Сергей Поликарпович
Отец ребёнка: Папин Поликарп Павлович
Смерть
Неизвестно