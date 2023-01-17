Папина (Косицина) Евдокия Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Папина (Косицина) Евдокия Даниловна

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Место рождения

Ижморский, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: Косицын Даниил Иванович

Мать: Косицына Агрипина Петровна

Ижморский, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
23.01.1902

Муж: Папин Поликарп Павлович

Ижморский, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
01.03.1903

Дочь: Дарья Поликарповна

Отец ребёнка: Папин Поликарп Павлович

Ижморский, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
30.12.1904

Сын: Папин Василий Поликарпович

Отец ребёнка: Папин Поликарп Павлович

Ижморский, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Папин Илья Поликарпович

Отец ребёнка: Папин Поликарп Павлович

Ижморский, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
24.02.1912

Сын: Папин Иван Поликарпович

Отец ребёнка: Папин Поликарп Павлович

Ижморский, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
19.06.1915

Сын: Папин Петр Поликарпович

Отец ребёнка: Папин Поликарп Павлович

Ижморский, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
05.10.1922

Сын: Папин Сергей Поликарпович

Отец ребёнка: Папин Поликарп Павлович

Ижморский, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно
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