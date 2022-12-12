Папин Сергей Поликарпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПапин Сергей Поликарпович

Папин Сергей Поликарпович

avatar

Место рождения

Ижморский, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

05.10.1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

Около 1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1922

Отец: Папин Поликарп Павлович

Мать: Папина Евдокия Даниловна

Ижморский, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Военная служба
24.09.1939
Ижморский, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Военная награда
23.08.1945
Орден Красная звезда
Военная награда
09.09.1945
Орден Красного знамени
Военная служба
1945
Гродеково, Анучинский муниципальный район, Приморский край
Завделопроизводством-шифровальщик
Демобилизация
24.03.1964
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close