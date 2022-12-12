Папин Сергей Поликарпович
Место рождения
Дата рождения05.10.1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1922
Отец: Папин Поликарп Павлович
Мать: Папина Евдокия Даниловна
Военная служба
24.09.1939
Военная награда
23.08.1945
Орден Красная звезда
Военная награда
09.09.1945
Орден Красного знамени
Военная служба
1945
Гродеково, Анучинский муниципальный район, Приморский край
Завделопроизводством-шифровальщик
Демобилизация
24.03.1964
Смерть
Неизвестно