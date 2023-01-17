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Папин Илья Поликарпович

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Место рождения

Ижморский, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

Около 1884 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Папин Поликарп Павлович

Мать: Папина Евдокия Даниловна

Ижморский, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Место жительства
1925
Переезд из с. Ижморка на станцию Ижморская
Военная служба
?.12.1927
Служил на Дальнем востоке
Работа или профессия
Между 1931 и 1935
Бригадир в Колхозе Авангард
Демобилизация
1931
Бракосочетание
До 1935

Жена: Папина Матрена Павловна

Работа или профессия
Между 1935 и 1940
Председатель колхоза Авангард
Рождение ребёнка
18.12.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Папина Матрена Павловна

Ижморский, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Военная служба
Около ?.09.1940
Финляндия
Советско-финская война
Военная служба
?.07.1941
ВОВ
Военная награда
04.03.1950
Медаль За боевые заслуги
Смерть
Неизвестно
Ижморский, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
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