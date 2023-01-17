Папин Илья Поликарпович
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Папин Поликарп Павлович
Мать: Папина Евдокия Даниловна
Место жительства
1925
Переезд из с. Ижморка на станцию Ижморская
Военная служба
?.12.1927
Служил на Дальнем востоке
Работа или профессия
Между 1931 и 1935
Бригадир в Колхозе Авангард
Демобилизация
1931
Бракосочетание
До 1935
Жена: Папина Матрена Павловна
Работа или профессия
Между 1935 и 1940
Председатель колхоза Авангард
Рождение ребёнка
18.12.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Папина Матрена Павловна
Военная служба
Около ?.09.1940
Финляндия
Советско-финская война
Военная служба
?.07.1941
ВОВ
Военная награда
04.03.1950
Медаль За боевые заслуги
Смерть
Неизвестно