Косицына (Козлова) Агрипина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Козлов Петр Сергеевич
Мать: Козлова Анна Прокопьевна
Бракосочетание
19.01.1875
Рождение ребёнка
Около 1884
Дочь: Папина Евдокия Даниловна
Отец ребёнка: Косицын Даниил Иванович
Ижморский, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно