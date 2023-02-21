Косицына (Козлова) Агрипина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКосицына (Козлова) Агрипина Петровна

Косицына (Козлова) Агрипина Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Козлов Петр Сергеевич

Мать: Козлова Анна Прокопьевна

Бракосочетание
19.01.1875

Муж: Косицын Даниил Иванович

Рождение ребёнка
Около 1884

Дочь: Папина Евдокия Даниловна

Отец ребёнка: Косицын Даниил Иванович

Ижморский, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close