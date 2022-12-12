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Папин Виктор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 08.03.1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 08.03.1938

Отец: Папин Василий Поликарпович

Мать: Папина Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
11.12.1958

Сын: Папин Сергей

Мать ребёнка: Папина Майсяра Галяевна

Ижморский, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
24.04.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Папина Майсяра Галяевна

Ижморский, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Папина Майсяра Галяевна

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Ижморский, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
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