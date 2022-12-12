Папин Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 08.03.1938
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 08.03.1938
Рождение ребёнка
11.12.1958
Сын: Папин Сергей
Мать ребёнка: Папина Майсяра Галяевна
Рождение ребёнка
24.04.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Папина Майсяра Галяевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Папина Майсяра Галяевна
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно