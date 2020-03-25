Папина (Бикбулатова) Майсяра Галяевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Папина (Бикбулатова) Майсяра Галяевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1938

Дата смерти

25.03.2020

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1912 г.р.

Муж

Около 1938 г.р.

Дети

1958 г.р.
Скрыто настройками приватности

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Место
Комментарий
Рождение
03.03.1938

Отец: Бикбулатов Галяутдин (Галляметдин)

Мать: Бикбулатова Рахимя

Рождение ребёнка
11.12.1958

Сын: Папин Сергей

Отец ребёнка: Папин Виктор

Ижморский, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
24.04.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Папин Виктор

Ижморский, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Папин Виктор

Смерть
25.03.2020
Ижморский, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Похороны
Неизвестно
Ижморский, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
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