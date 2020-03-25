Папина (Бикбулатова) Майсяра Галяевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1938
Дата смерти25.03.2020
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1938
Отец: Бикбулатов Галяутдин (Галляметдин)
Мать: Бикбулатова Рахимя
Рождение ребёнка
11.12.1958
Сын: Папин Сергей
Отец ребёнка: Папин Виктор
Рождение ребёнка
24.04.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Папин Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Папин Виктор
Смерть
25.03.2020
Похороны
Неизвестно